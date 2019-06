France-Déficit public 2020 contenu malgré les baisses d'impôts

* Déficit public attendu à 2,1% en 2020 et ramené à 1,3% en 2022

* Croissance toujours anticipée à 1,4% en 2020 et jusqu'en 2022

* Pas de précisions supplémentaires sur les économies (Actualisé tout du long avec précisions)

par Myriam Rivet

PARIS, 30 juin (Reuters) - Le gouvernement français a revu en très légère hausse sa prévision de déficit pour 2020, à 2,1% du produit intérieur brut (PIB) selon des chiffres publiés dimanche par Bercy, parvenant à limiter l'impact sur la trajectoire des comptes publics des mesures annoncées fin avril par le chef de l'Etat pour répondre à la crise des "Gilets jaunes".

Il a parallèlement maintenu sa prévision d'une croissance de 1,4% de l'économie française sur les années 2020, 2021 et 2022.

Dans ses dernières prévisions - publiées début avril et ne prenant donc pas en compte la baisse de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu et la revalorisation des petites pensions de retraite promise par Emmanuel Macron à l'issue du "grand débat" - le gouvernement se fixait pour objectif de ramener le déficit public à 2,0% du PIB l'an prochain.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait réaffirmé la semaine dernière viser un "déficit autour de 2,0%" en 2020 mais la Cour des comptes s'était montrée sceptique sur cet objectif, évoquant un déficit 2020 plutôt compris entre 2,1% et 2,3% du PIB.

Cette fourchette avait également été mentionnée par une source gouvernementale. "Les mesures pour le pouvoir d'achat ont été utiles. Après, il faut les financer et c'est là qu'on galère", avait déclaré cette source.

A ce niveau de 2,1%, la France ne devrait connaître qu'une amélioration minime de son déficit public l'an prochain.

TRAJECTOIRE MOINS OPTIMISTE QU'AVANT LES "GILETS JAUNES"

Bercy confirme tabler sur un déficit public à 3,1% du PIB cette année (après 2,5% en 2018) mais si on exclut l'impact ponctuel de la transformation du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) en baisse de charges pérenne, le déficit public se situerait à 2,2% du PIB.

Alors que la Cour des comptes se montrait dubitative sur la capacité du gouvernement à compenser les mesures annoncées par le président de la République fin avril, le rapport préparatoire au débat d'orientation des finances publiques publié dimanche par Bercy ne précise pas les modalités de financement au-delà des pistes déjà évoquées.

Outre les recettes supplémentaires dégagées par la réduction des niches fiscales "anti-écologiques" et "anti-sociales" pour les entreprises, des économies seront réalisées sur la dépense publique "notamment dans les secteurs du logement, des contrats aidés, de l'audiovisuel public, ainsi que le champ social dont l’assurance chômage, en plus de la revalorisation modérée de certaines prestations sociales, contenue à +0,3%", est-il précisé dans le rapport publié par le ministère de l'Economie et des Finances.

Au-delà de 2020, ce document amende aussi légèrement la trajectoire de baisse du déficit public pour les années suivantes, avec une cible à -1,7% du PIB en 2021 et -1,3% du PIB en 2022 (contre respectivement -1,6% et -1,2% dans les prévisions d'avril).

Le gouvernement tablait encore sur un déficit ramené à 0,3% du PIB en 2022 à l'automne dernier, au moment du début des travaux sur la loi de finances 2019, comme fixé dans la loi de programmation des finances publiques promulguée en janvier 2018.

Depuis, l'exécutif avait déjà annoncé plus de dix milliards d'euros de mesures d'urgence en décembre, à l'issue d'une année 2018 marquée par une grogne croissante autour des questions de pouvoir d'achat, jusqu'à l'émergence de la contestation des "Gilets jaunes" mi-novembre.

En 2018, les principales hausses de prélèvements prévues dans le budget (tabac, carburants, CSG) étaient intervenues en début d'année tandis que les baisses (taxe d'habitation, suppression de certaines cotisations salariales dans le privé), n'ont pris effet que progressivement ou en fin d'année.

Avec les mesures supplémentaires annoncées en avril, "la baisse de la fiscalité bénéficie en premier lieu aux ménages, pour un montant total de 27 milliards d'euros sur la durée du quinquennat", est-il souligné dans le rapport publié par Bercy.

(Myriam Rivet, édité par Tangi Salaün)