France-Dégradation du déficit commercial en juin

(Actualisé avec communiqué du Quai d'Orsay, § 10-13) PARIS, 7 août (Reuters) - Le déficit commercial de la France s'est à nouveau creusé en juin après sa nette amélioration du mois de mai, sous l'effet notamment d'un contrecoup des exportations, reparties en forte baisse après leur bond du mois précédent, selon les statistiques CVS/CJO publiées mercredi par les Douanes. Le déficit commercial de la France, qui revient ainsi à un niveau qualifié de "plus habituel" par les Douanes, a atteint 5,19 milliards d'euros en juin, après un déficit confirmé à -3,28 milliards d'euros en mai, son niveau le plus faible depuis décembre 2017. En juin, les exportations se sont fortement repliées avec un recul marqué "relativement généralisé" sur l'ensemble des secteurs. Elles s'inscrivent en baisse de 4,9% (–2,2 milliards d'euros), à 41,9 milliards d'euros, alors qu'elles avaient bondi de 4,3% en mai. Les importations ont parallèlement légèrement diminué pour atteindre un montant de 47,1 milliards, soit une baisse de 0,6% par rapport à mai. Le déficit des seuls produits manufacturés s'est nettement dégradé, s'établissant à 4,26 milliards d'euros en juin, contre 2,91 milliards le mois précédent. Les livraisons d'Airbus ont représenté 3,1 milliards d'euros (37 appareils) contre 3,3 milliards (37 appareils également) un mois plus tôt. Par zones géographiques, le déficit avec les pays hors Europe s'est dégradé à 3,54 milliards d'euros (après 2,09 milliards en mai). Celui avec les autres pays de l'Union européenne n'a pas significativement varié en juin, à 3,26 milliards (contre 3,39 milliards en mai). Avec la seule zone euro, il s'est inscrit à 3,58 milliards contre 3,64 milliards un mois plus tôt. NETTE RÉDUCTION DU DÉFICIT COMMERCIAL AU S1 Sur l'ensemble du premier semestre 2019, le déficit cumulé de la balance commerciale française - en données corrigées de variations saisonnières et des jours ouvrés - atteint 26,9 milliards contre 32,1 milliards un an plus tôt. "Grâce à des exportations plus dynamiques que les importations, notre déficit commercial au premier semestre 2019 se réduit considérablement sur un an", note le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué distinct. Selon le Quai d'Orsay, sur la période janvier-juin, le déficit hors énergie et matériel militaire s'est réduit pour redescendre à son plus bas niveau depuis le second semestre 2015 (à 13,7 milliards d'euros). Le premier semestre a également été marqué par des niveaux record pour les exportations des secteurs chimique et agroalimentaire, ainsi que par un plus haut niveau historique pour l'excédent français vis-à-vis de l’Amérique (à 4,4 milliards d'euros), notamment sous l'effet d'une hausse significative des exportations à destination du Canada au premier semestre (+8,2% à 1,9 milliard d'euros), est-il précisé dans le communiqué du ministère. Dans un communiqué distinct, la Banque de France a fait état mercredi d'une amélioration du solde des transactions courantes au deuxième trimestre, la France ayant affiché sur la période un déficit de 2,0 milliards d'euros après avoir enregistré un déficit de 3,7 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en données CVS-CJO. Cette évolution sur la période avril-juin a notamment été alimentée par la réduction de 1,7 milliard d'euros du déficit des biens, revenu à 10,1 milliards d'euros à fin juin après s'être établi à 11,8 milliards d'euros à fin mars. L'excédent des services a parallèlement progressé de 1,5 milliard d'euros pour s'établir à 7,0 milliards d'euros, souligne la Banque de France. Cette amélioration de l'excédent des services a en particulier été alimenté par une progression de 1,3 milliard d'euros du solde des services de voyage. Statistiques détaillées du commerce extérieur sur le site des Douanes https://bit.ly/2YsckA4 Données de la Banque de France sur la balance des paiements : https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-de-la-france-jun- https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-de-la-france-nov-20182019 Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, édité par Caroline Pailliez)