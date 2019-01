France-Des "Gilets jaunes" dénoncent les violences

PARIS, 20 janvier (Reuters) - Des "Gilets jaunes citoyens" dénoncent dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche les violences commises par d'autres "Gilets jaunes", notamment contre des journalistes, et appellent à "faire le ménage" dans ce mouvement de protestation.

La défense des revendications des "Gilets jaunes" doit se faire dans le respect des institutions et de l’ordre public, écrivent les signataires de cette tribune intitulée "Stop aux violences contre la presse".

"Notre colère ne doit plus être destructrice. C’est pourquoi nous dénonçons avec la plus grande fermeté l’ensemble des violences, dont celles faites aux journalistes", poursuivent-ils. "Ces déchaînements de haine nous alarment et la violence de certains d’entre nous à l’égard des reporters doit être vigoureusement dénoncée. Elle porte atteinte à la démocratie et met en cause la crédibilité de nos actions."

"Nous appelons les responsables des différents groupes de Gilets jaunes à prendre leurs responsabilités en réprouvant fermement et ouvertement ces actes odieux et antidémocratiques. Les appels à la violence véhiculés sur Facebook doivent cesser", ajoutent les signataires.

"Il est donc urgent et impératif de faire le ménage dans nos propres rangs pour en écarter définitivement tous les éléments perturbateurs : casseurs, Gilets jaunes radicalisés, extrémistes, racistes et antisémites", concluent-ils. (Emmanuel Jarry)