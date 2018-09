France-Des gilets pare-balles pour les services d'urgence du Var

MARSEILLE, 23 septembre (Reuters) - Des gilets pare-balles ont été mis à disposition des agents du Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation) pour leur protection lors d'interventions ciblées, a-t-on appris dimanche sur le site internet du SAMU du Var.

"Engagées sur une zone d'attentat, sur un règlement de compte dans une cité, ou bien pour faire hospitaliser un patient psychiatrique armé, voilà différents types d'interventions pour lesquelles nos équipes étaient loin d'être protégées comme il se doit", précise-t-on de même source.

Un lot de gilets souples de protection balistique, comprenant trois gilets identifiés "Médecin", "Infirmier" et "Ambulancier", a été mis à disposition de chaque équipe de garde.

L'utilisation de cet équipement est recommandé lors d'interventions concernant des "patients agités, violents et psychiatriques", des "détenus en milieu carcéral", en cas de "plaies par armes à feu et armes blanches" ou bien lors d'interventions "dans les cités sensibles" et événements terroristes. (Jean-François Rosnoblet, édité par Caroline Pailliez)