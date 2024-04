(Actualisé avec confirmation par Le Havre Métropole, réaction d'Edouard Philippe)

PARIS, 3 avril (Reuters) - Des perquisitions ont eu lieu mercredi à l'hôtel de ville du Havre et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d'une enquête du parquet national financier (PNF).

Le PNF a ouvert en décembre 2023 une enquête préliminaire des chefs de prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral à la suite d'une plainte, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Monde.

Selon Le Monde, l'enquête du PNF vise en particulier le maire du Havre et ancien Premier ministre, Edouard Philippe, ainsi que son adjointe chargée de l'innovation et du numérique, Stéphanie de Bazelaire et la directrice générale des services de la communauté urbaine, Claire-Sophie Tasias.

Dans un communiqué, Le Havre métropole a confirmé les perquisitions et la plainte auprès du PNF, précisant que celle-ci a été déposée par une ancienne directrice générale adjointe de la Communauté urbaine, concernant l'exploitation de la Cité numérique du Havre.

"Moi-même, les élus, l'ensemble des services administratifs de la communauté urbaine et de la ville du Havre, nous sommes à la disposition des magistrats et nous avons répondu et nous allons répondre à toutes les questions qu'ils posent pour démontrer très sereinement et de toute bonne foi que nous avons respecté les règles", a déclaré Edouard Philippe à la presse.

(Reportage Juliette Jabkhiro, avec Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)