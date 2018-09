(Actualisé avec réaction de Gérard Collomb §1 et §2)

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dénoncé dimanche les propos "intolérables" tenus la veille par l'écrivain Yann Moix à l'émission "Les terriens du samedi", selon lesquels "les policiers chient dans leur froc".

"Grossier sur la forme, indécent sur le fond: M. Moix a, à nouveau, tenu des propos intolérables à l’encontre de nos policiers. Je les condamne sans réserve et réaffirme mon soutien à nos forces de l'ordre dont je veux rappeler l'action exemplaire, partout sur le territoire", a-t-il écrit sur Twitter.

L'écrivain s'en est pris aux policiers en réaction à la présentation par le journaliste Frédéric Ploquin de son livre "La peur a changé de camp" et le témoignage de deux agents.

"Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc, alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur (...)", a -t-il dit sans terminer son raisonnement.

"La police française est une des plus violentes d'Europe", a-t-il ajouté. "Je trouve que venir vous victimiser à longueur d'émission (...), vous vous ridiculisez".

Il a ajouté que les cibles privilégiées des policiers sont "les pauvres et les milieux défavorisés" et qu'ils n'ont pas "les couilles d'aller dans les endroits dangereux".

Le syndicat de police Alternative Police CFDT a annoncé samedi soir avoir déposé une plainte auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), "pour ces déclarations à vomir qui n’incitent pas les plus jeunes, à une heure de grande écoute, à respecter les policiers".

"Yann Moix s’est cru autorisé d’insulter, une fois encore, les hommes et les femmes qui, quotidiennement, assurent la sécurité de leurs concitoyens", a écrit le syndicat dans un communiqué.

"Alternative Police CFDT le réaffirme : Oui la peur a changé de camp ! Oui les policiers ne peuvent plus intervenir en toute sécurité dans certains quartiers qui se trouvent sous le joug de voyous et de caïds, trafiquants de drogues notamment ! Oui les policiers sont les cibles quotidiennes de délinquants et de criminels tout comme les gendarmes, les policiers municipaux mais aussi les pompiers".

Le syndicat précise être "attaché à la liberté d’expression, droit fondamental de notre pays, mais cela n’autorise pas de tenir n’importe quel propos en toute impunité". (Caroline Pailliez, édité par Eric Faye)