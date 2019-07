France-Des sans-papiers occupent le Panthéon

PARIS, 12 juillet (Reuters) - Les forces de l'ordre sont intervenues vendredi au Panthéon, à Paris, pour déloger plusieurs centaines de "gilets noirs", des travailleurs sans papiers demandant leur régularisation.

Les manifestants, qui avaient déjà organisé une action à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, se sont introduits dans le monument peu après 13h00 à l'appel des collectif "Droits Devant!!" et "La Chapelle Debout".

"On vient sur la tombe de vos grands hommes pour dénoncer vos profanations, celles de mémoires de nos camarades, de nos pères et de nos mères, de nos frères et soeurs en Méditerranée, dans les rues de Paris, dans les foyers et les prisons", déclarent-ils dans un communiqué.

Situé dans le Ve arrondissement de Paris, le Panthéon abrite la crypte des "Grands Hommes" - Léon Gambetta, Alexandre Dumas, Victor Hugo ou encore Jean Jaurès.

Les quelque 200 à 300 "gilets noirs", en référence au mouvement social des "Gilets jaunes", demandent à parler au Premier ministre Edouard Philippe pour faire valoir leurs revendications. Le rassemblement s'est déroulé sans incident.

"Il est inadmissible de voir des clandestins revendicatifs occuper, en toute impunité, ce haut lieu de la République qu'est le Panthéon. En France, le seul avenir d'un clandestin devrait être l'expulsion, car c'est la loi", a réagi sur Twitter la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. (Forrest Crellin et Michel Rose, version française Sophie Louet)