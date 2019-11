France-Deux disparus après des inondations dans le Sud-Est

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Deux personnes étaient portées disparues dimanche dans le sud-est de la France après des intempéries qui ont provoqué de spectaculaires inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes, a-t-on appris auprès des préfectures des deux départements touchés.

La crue du fleuve Argens, sorti de son lit à la suite des fortes pluies de vendredi et samedi, est à l'origine des dégâts les plus importants, notamment dans les communes de Roquebrune-sur-Argens et Le Muy (Var) partiellement sous les eaux.

Les secouristes poursuivent les opérations pour tenter de retrouver un homme âgé de 77 ans, porté disparu depuis samedi à Sant-Antonin-du-Var, et une autre personne, tombée à l'eau lors du chavirage d'un canot de sauvetage des pompiers au Muy.

Selon la préfecture du Var, les services de secours ont procédé à 1.200 "évacuations préventives" à Hyères, Fréjus et Roquebrune-sur-Argens, réalisé 98 sauvetages au total et porté secours à 230 personnes par hélicoptère.

Le Var et les Alpes-Maritimes, un temps placés en alerte rouge par Météo France, demeuraient en vigilance orange dimanche.

"Les décrues se poursuivront tout au long de la journée de dimanche de façon progressive", selon un bulletin d'information de l'institut météorologique. (Simon Carraud)