PARIS, 10 janvier (Reuters) - La pétition "L'Affaire du siècle" lancée par quatre ONG de défense de l'environnement en soutien à une assignation de l'Etat français en justice pour "inaction face aux changements climatiques" a franchi le cap de deux millions de signatures.

Le site internet "l'Affaire du siècle" affichait jeudi en fin d'après-midi 2.004.363 signataires prêts à soutenir cette action en justice et fixe un nouvel objectif : trois millions.

La Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam France "attendent désormais du Premier ministre une réponse à la hauteur de cette mobilisation exceptionnelle et de l'urgence climatique", déclare Greenpeace dans un communiqué.

A ce jour, le gouvernement français n'a donné aucune réponse sur le fond aux auteurs de cette pétition, dans laquelle le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a vu une "réplique au mouvement des 'Gilets jaunes'. (Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse)