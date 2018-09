France-Deux mis en examen dans un projet d'assassinat d'un opposant congolais

LYON, 14 septembre (Reuters) - Deux Français soupçonnés d'être impliqués dans un projet d'assassinat d'un opposant au régime congolais (République du Congo) ont été mis en examen mercredi, a confirmé vendredi le parquet de Lyon.

Les deux hommes, soupçonnés d'avoir participé à des préparatifs en vue d'assassiner un opposant au gouvernement de Denis Sassou-Nguesso vivant en France, ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs" et "détention d'explosifs".

Saisi dans le cadre de la Jirs (Juridiction inter-régionale spécialisée), le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire.

Le gouvernement congolais n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters. Les ONG accusent régulièrement les autorités congolaises de répression à l'égard des opposants politiques, nombre d'entre eux ayant été condamnés à des peines de prison.

En mai, le général et ex-candidat à l'élection présidentielle Jean-Marie Michel Mokoko a ainsi écopé de 20 ans de prison pour "atteinte à la sécurité intérieure de l'État" et possession illégale d'armes. (Catherine Lagrange, avec Aaron Ross à Dakar, édité par Julie Carriat et Tangi Salaün)