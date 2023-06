PARIS, 29 juin (Reuters) -

Des contestataires ont lancé des feux d'artifice en direction des forces de l'ordre et incendié des véhicules à Nanterre (Hauts-de-Seine) au cours d'une deuxième soirée consécutive de tensions après la mort d'un adolescent de 17 ans, tué par balle lors d'un contrôle de police mardi dans cette ville.

La mort de Nahel, qui a alimenté les accusations de violences policières et de discriminations dans les banlieues des grandes villes, a aussi donné lieu à des troubles en d'autres endroits d'Ile-de-France et à travers le pays.

Des affrontements entre contestataires et policiers se sont produits à Lille et Toulouse. Les tensions étaient vives aussi à Amiens et Dijon.

A Nanterre, l'avenue Pablo Picasso était mercredi soir jonchée de véhicules retournés et incendiés, tandis que des feux d'artifice visaient les cordons des forces de l'ordre.

Plus tôt, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé que 2.000 policiers seraient mobilisés à Paris et ses environs en prévision de troubles nocturnes.

En déplacement à Marseille, le président Emmanuel Macron a appelé au calme. "Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après la mort du jeune Nahel. Un adolescent a été tué et c'est inexcusable. La justice a été immédiatement saisie, je souhaite qu'elle fasse son travail avec célérité et dans le calme", a-t-il dit dans la journée. (Reportage Antony Paone, Stephanie Lecoq, Layli Foroudi, Dominique Vidalon et Juliette Jabkhiro, avec Richard Lough; rédigé par Jean Terzian)