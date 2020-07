France-Edouard Philippe très heureux de "passer le flambeau" à Jean Castex

PARIS, 3 juillet (Reuters) - Edouard Philippe s'est déclaré vendredi "très heureux" de "passer le flambeau" à Jean Castex auquel il a souhaité "très sincèrement" beaucoup de réussite et de succès.

"Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau", a-t-il dit au nouveau Premier ministre, nommé dans la matinée par Emmanuel Macron, lors de la traditionnelle cérémonie de passations de pouvoir.

Soulignant que son successeur avait une connaissance fine du pays, un sincère attachement à l'Etat et du sens politique, Edouard Philippe a dit n'avoir "aucun doute sur le fait que vous saurez (...) prendre les bonnes décisions".

La France, a-t-il poursuivi au coté de son successeur, a besoin d'un esprit ouvert et une main ferme, "et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme".

Agé de 55 ans, Jean Castex, personnalité peu connue du grand public chargée récemment de la stratégie de déconfinement en France, a été choisi vendredi par Emmanuel Macron pour succéder à Edouard Philippe au poste de Premier ministre. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)