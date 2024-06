PARIS, 13 juin (Reuters) - Les partis de gauche se sont mis d'accord jeudi sur un programme commun et sur la répartition des circonscriptions en vue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet en France, ont-ils annoncé dans un communiqué commun publié sous la bannière d'un "Nouveau Front populaire".

"Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains", est-il écrit dans ce communiqué. (Rédigé par Bertrand Boucey)