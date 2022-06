France-Elections législatives à risque pour le camp Macron

* Scrutin-test sept semaines après la présidentielle

* Ensemble! n'est pas assuré d'obtenir la majorité absolue

* La Nupes s'annonce comme la principale force d'opposition

par Elizabeth Pineau

PARIS, 9 juin (Reuters) - Sept semaines après la présidentielle, 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives dont Emmanuel Macron attend une majorité "d'action" à l'Assemblée nationale, où les extrêmes de gauche comme de droite espèrent redessiner à leur avantage le paysage politique.

De la composition de l'Assemblée issue des scrutins des 12 et 19 juin dépendra la possibilité pour le gouvernement, dont 14 membres sont candidats au risque de perdre leur ministère en cas de défaite, de mener à bien le programme sur lequel le président a été élu le 24 avril avec 58,5% des voix.

Au total, 6.293 candidats sont en lice pour 577 places au Palais-Bourbon où la majorité absolue est fixée à 289 sièges.

Pour l'heure, divers sondages donnent à la confédération présidentielle Ensemble! - composée des partis Renaissance, MoDem, Horizons et Agir notamment - une majorité, pas forcément absolue.

Le premier groupe d'opposition devrait être constitué par les membres de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), coalition inédite créée au lendemain de la présidentielle sous la houlette du chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui revendique le poste de Premier ministre en cas de cohabitation.

"Le rapport de forces semble plutôt favorable à la majorité présidentielle mais l'idée d'une majorité absolue semble 'challengée' car la Nupes est créditée d'intentions de vote à même de gêner la majorité", a dit à Reuters Adélaïde Zulfikarpasic, de l'institut de sondages BVA.

Le Rassemblement national "pourrait faire un score assez décevant au regard du score de Marine Le Pen, qui s'était qualifiée pour le second tour de la présidentielle", ajoute la politologue.

Comme pour Ensemble!, chacune des composantes de la Nupes, issue d'un accord entre LFI et le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe-Ecologie-Les Verts - pourra disposer d'un groupe à l'Assemblée, possible à partir de 15 élus.

A l'image de la présidentielle, une forte abstention est attendue pour ces législatives et le record de 51,3% enregistré au premier tour du 11 juin 2017 pourrait être battu. En attendant, le gouvernement sillonne la France à l'image de la Première ministre Elisabeth Borne, jamais élue et candidate dans le Calvados.

"Les ministres, à commencer par la Première ministre, sont sur le terrain à parler aux Français, à écouter les Français, à promouvoir auprès des Français ce que nous souhaiterions pouvoir faire rapidement s'ils nous font confiance", a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, elle-même candidate à sa réélection à Paris.

Une absence de majorité absolue constituerait un sérieux revers pour Emmanuel Macron, pressé de mettre en oeuvre son projet qui prévoit notamment une loi sur le pouvoir d'achat et, à moyen terme, une réforme des retraites visant à relever l'âge de départ de 62 à 64 ou 65 ans. Là où la Nupes propose une hausse du smic à 1.500 euros nets par mois et un départ à la retraite à 60 ans.

VERS UN GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL À L'ASSEMBLÉE

Marine Le Pen, finaliste de la course à l'Elysée en 2017 et 2022, espère être réélue dans le Pas-de-Calais et présider le groupe du Rassemblement national, qui n'avait fait élire que huit représentants en 2017.

"Potentiellement, si tous nos électeurs se déplacent pour défendre nos idées, nous pourrons envoyer entre 100 et 150 députés à la prochaine assemblée", a-t-elle déclaré le week-end dernier dans son fief de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), alors que les instituts de sondage annoncent plutôt l'élection de quelques dizaines d'élus de son camp.

Devant la presse mardi, Jean-Luc Mélenchon a prédit pour sa part la présence d'un candidat de la Nupes au second tour "dans 80 à 90% des circonscriptions du pays."

Les Républicains, défaits depuis le score de 4,8% de leur candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, espèrent sauver les meubles grâce à l'ancrage territorial qui leur a permis d'être majoritaires au Sénat et de constituer le premier groupe d'opposition de l'Assemblée sortante.

"Nous serons un acteur déterminant" de la prochaine législature, a prédit mardi leur président, Christian Jacob. A la question de savoir si le groupe LR pourrait appuyer la majorité présidentielle sur certains textes, il a répondu : "Force d'appoint ou marchepied certainement pas, en revanche nous avons toujours été une force de proposition."

Selon le président du groupe au Sénat, Bruno Retailleau, LR ne donnera pas de consigne de vote dimanche soir, qui verra les premières projections tomber vers 20h00, au moment de la fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes.

Si aucun candidat ne dépasse 50% des voix dans une circonscription, un second tour sera organisé entre les deux premiers impétrants et ceux ayant franchi la barre des 12,5% d'inscrits au premier tour. Le nombre de "triangulaires" devrait être très limité. (Reportage Elizabeth Pineau avec la contribution de Léa Guedj, édité par Sophie Louet)