France/Electroménager: Amende de 189 millions d'euros pour six entreprises

Ces six fabricants, qui incluent également l'allemand BSH, les italiens Candy Hoover et Indesit (désormais dans le giron de Whirlpool) et le français Eberhardt Frères, se sont concertés à deux reprises "lors de réunions secrètes", sur des hausses de prix de vente conseillés, a fait savoir le régulateur dans un communiqué.

L'amende, fruit d'une enquête qui a commencé en 2012, est la plus importante infligée depuis le début de cette année.

En 2012, ces six entreprises représentaient 70% du marché français.

"Les entreprises en cause n'ont pas contesté les faits et ont bénéficié à ce titre d'une réduction de sanction dans le cadre d'une procédure de transaction", a précisé l'Autorité.

"Par ailleurs, BSH, qui a sollicité la procédure de clémence et apporté des éléments complémentaires à l'Autorité, a bénéficié, en tant que demandeur de clémence, d'une réduction d'amende supplémentaire au titre de sa contribution à l'instruction."

Whirlpool, avec 56 millions d'euros, écope de la plus lourde amende. Sa filiale Indesit doit pour sa part verser 46 millions. Electrolux s'est vu sanctionner à hauteur de 48 millions.

La présidente de l'Autorité de la concurrence Isabelle de Silva, lors d'un point de presse, a précisé que les entreprises n'avaient pas contesté les amendes et que certaines d'entre elles avaient présenté des excuses au régulateur pour leur comportement.

Isabelle de Silva a également déclaré qu'elle souhaitait proposer que le gouvernement offre à l'avenir une "sorte de récompense" aux lanceurs d'alerte, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays.

L'amende la plus lourde jamais infligée jusqu'ici par l'Autorité de la Concurrence remonte à 2014 : un cartel des produits de beauté avaient dû payer un total de 951,2 millions d'euros.

(Avec Benoit Van Overstraeten et Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)

par Dominique Vidalon