France-Embellie pour Macron et Philippe dans le baromètre Odoxa

PARIS, 25 juin (Reuters) - Les élections européennes ont eu un effet bénéfique sur la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, qui gagnent respectivement six et trois points dans le baromètre politique Odoxa de juin pour France Inter, la presse régionale et l'Express publié mardi.

Avec 36% de bonnes opinions, le chef de l'Etat est à son plus haut niveau en un an et réalise sa plus forte progression mensuelle depuis son arrivée à l'Elysée. Les Français sont toutefois 64% à désapprouver son action.

Le président gagne deux points auprès des sympathisants de La France insoumise, neuf auprès de ceux du Parti socialiste et 10 auprès des partisans des Républicains, formation en plein marasme depuis sa débâcle aux européennes.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, est à 37% de popularité, dans le sillage de son discours de politique générale du 12 juin.

Le sondage a été réalisé les 19 et 20 juin auprès d'un échantillon de 1.002 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Elizabeth Pineau, édité par Emmanuel Jarry)