France-Emmanuel Macron promet de "rassembler" pour son deuxième mandat

PARIS, 7 mai (Reuters) - Emmanuel Macron a promis samedi lors de sa cérémonie d'investiture de "bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique", non pas en "administrant le pays", mais en rassemblant l'ensemble des forces vives.

Le huitième président de la Ve République, qui a remporté 58,5% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle le 24 avril face à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, a été reconduit samedi pour un second mandat, lors d'une cérémonie d'investiture formelle au palais de l'Elysée, en présence de 500 invités.

"Agir ne signifiera (...) pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple", a déclaré le chef d'Etat dans un discours d'une dizaine de minutes.

"L'action en ces temps est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, de l'association de tous. C'est pourquoi il nous faut, tous ensemble, inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usées, par laquelle nous pourrons seule bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique", a-t-il ajouté.

Il a dit souhaiter partager "les objectifs, les ambitions et les responsabilités au niveau national" et faire travailler "ensemble le gouvernement, l'administration, le Parlement, les partenaires sociaux, les associations", soit "l'ensemble des forces vives politiques, économiques, sociales et culturelles pour décider et faire".

Emmanuel Macron a, par la suite, fait à la jeunesse "le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte".

Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, ancien ténor du parti socialiste, avait énoncé juste avant le résultat de l'élection dans la salle des fêtes de l'Elysée.

Il en a profité pour rappeler que le premier mandat du président de la République avait été "percuté par une accumulation de crises et de bouleversements sur le plan sanitaire, sécuritaire, social, énergétique, financier", avec pour conséquence "un certain malaise démocratique".

"En ces temps troublés soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir", a-t-il ajouté, citant les mots de Victor Hugo.

DÉFIS À VENIR

Emmanuel Macron, dont le premier mandat a été marqué par la crise sociale des "Gilets jaunes", une pandémie et une guerre en Ukraine, devra oeuvrer dans une France plus divisée que jamais.

A quelques semaines des élections législatives, alors que les partis d'extrême droite et d'extrême gauche ont bouleversé le paysage politique, il doit se réconcilier avec les corps intermédiaires qui lui reprochent son manque de compromis et les millions de Français qui le jugent hautain et arrogant.

L'ancien président François Hollande a insisté à l'issue de la cérémonie sur le fait que les "méthodes d'hier" ne pouvaient être reconduites aujourd'hui.

"Ce qu'on a constaté dans cette élection, c'est qu'il y avait davantage de citoyens qui, aujourd'hui, étaient dans le rejet plus que dans l'espérance. C'est cette espérance-là qu'il faut recréer", a-t-il dit.

En vertu du protocole républicain, le chef d'Etat a reçu des mains du grand chancelier de la Légion d'Honneur les insignes de Grand-Croix de la Légion d'Honneur et entendu les 21 coups de canon tirés depuis les Invalides.

Parmi les invités, on pouvait reconnaître les membres du gouvernement de Jean Castex, les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, des membres des grandes institutions comme la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes ainsi que des représentants des autorités religieuses.

Etaient également présents des grands patrons comme Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad, des acteurs comme François Cluzet et Guilllaume Gallienne ou encore les anciens Premiers ministres Edouard Philippe, Jean-Pierre Raffarin et Manuel Valls, ainsi que des membres de la famille du président et de son épouse Brigitte.

Emmanuel Macron se rendra au Parlement de Strasbourg lundi, journée de l'Europe, alors que la France assure jusqu'au 1er juillet la présidence du Conseil européen.

Il se rendra ensuite à Berlin pour un entretien et un dîner avec le chancelier allemand Olaf Scholz, ce qui constituera son premier déplacement à l'étranger de président investi.

L'actuel mandat du chef de l'État, qui n'a pas encore changé de Premier ministre, expire le 13 mai au soir.

A 44 ans, Emmanuel Macron est le premier président de plein exercice de la Ve République à être réélu hors période de cohabitation. (Reportage Elizabeth Pineau et Caroline Paillez)