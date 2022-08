France-En Champagne, l'été sec et chaud pousse à des vendanges précoces

MAREUIL-SUR-AŸ, Champagne, 25 août (Reuters) - C'est sous un soleil de plomb que les vignerons champenois ont entamé cette semaine les vendanges, les conditions météorologiques les ayant incités à avancer de deux semaines la date des premiers coups de sécateurs.

Les fortes températures estivales et une sécheresse sans précédent ont provoqué d'importants feux de forêts et entraîné des restrictions d'eau en France. Mais ce climat extrême a toutefois favorisé la maturité des raisins.

Pour Charles Philipponnat, le président de la maison familiale du Champagne Philipponnat, les vendanges d'août étaient jusqu'à présent l'exception. Mais elles ne le sont plus.

"Il est clair que le réchauffement climatique a désormais un effet", explique Charles Philipponnat, dans son domaine viticole.

Autour de lui, des vendangeurs, recrutés pour la saison des vendanges et rémunérés en fonction de ce qu'ils récoltent, se pressent dans les vignes par des températures dépassant les 30 degrés.

Il est important de cueillir les raisins avant que ceux-ci ne deviennent trop mûrs et trop chargés en sucre.

"Je pense que nous sommes à un tournant", estime Charles Philipponnat. "Jusqu'à présent, le réchauffement climatique a aidé avec des récoltes dans de bonnes conditions climatiques, sans pluie, sans trop de froid, avec de la maturité (des raisins) et peu de pourriture."

Les producteurs français s'attendent à un millésime 2022 de bonne qualité, un soulagement après une année 2021 marquée par des épisodes de gel et les ravages du mildiou.

"Ce qui s'annonce maintenant, c'est peut-être des raisins trop mûrs", souligne Charles Philipponnat. "Des périodes estivales peut-être trop sèches qui vont provoquer d'autres problèmes auxquels nous devrons nous adapter. Nous devrons adapter notre viticulture, et adapter notre œnologie - la façon dont nous élaborons les vins."

L'une des premières étapes a été d'avancer le début des vendanges par rapport aux précédentes décennies. Mais cela ne concerne pas uniquement le champagne.

Cette année, la saison des vendanges a été avancée d'environ deux semaines dans la plupart des grandes régions viticoles françaises. Et les viticulteurs pensent qu'il s'agit là d'une tendance durable.

"Les vins pourraient devenir différents et il faudra peut-être nous adapter à d'autres cépages ou à des modes de culture un peu différents de ce qu'on fait maintenant", indique Laurent Pinson, producteur de Chablis en Bourgogne.

Il explique ainsi que les vendanges avait traditionnellement lieu vers le mois d'octobre dans les années 1980. Les vendanges début septembre sont désormais la norme, avec de plus en plus d'exceptions "aoûtiennes". (Reportage Pascal Rossignol, Yann Tessier et Sybille de La Hamaide, version française Matthieu Protard)