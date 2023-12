Pionnier du capital-investissement en France (35 ans d’expérience, plus de 5 milliards d’euros levés), LBO France s’est lancé mi-2021 dans l’investissement coté en lançant France Développement, un fonds réservé aux investisseurs professionnels. France Engagement, le petit frère à destination du grand public, fête son premier anniversaire ces jours-ci. S’il est trop tôt pour juger de la réussite de ces deux fonds – les débuts sont prometteurs - force est de constater que la compétence de l’équipe de gestion et la singularité de son approche méritent toute notre attention.

Pierre Nebout, pouvez-vous nous rappeler la singularité de votre approche et nous expliquer ce qui distingue le fonds France Engagement du fonds France Développement ?

" En rejoignant les équipes de LBO France, notre ambition avec mon binôme, Stéphane Sumar, était d’allier nos compétences sur les marchés avec celles de l’investissement dans les PME-ETI non cotées de LBO France. Lors des réunions hebdomadaires avec le Comité Stratégique de LBO France, chacune de nos décisions d’investissement est challengée avec la même rigueur d’analyse que LBO France applique dans ses stratégies non cotées, sur un segment de marché où la recherche s’est particulièrement appauvrie et les valorisations se sont dépréciées. Rarement les écarts de valorisation n’ont été aussi marqués au profit des ETI cotées. En témoignent les multiples offres financières lancées en cette fin d’années sur des petites et moyennes capitalisations de la place de Paris. Ce Comité Stratégique garantit un style de gestion qui fait la part belle à la conviction mais qui encadre la prise de risque, une marque de fabrique du Private Equity. Une des particularités de nos fonds est la concentration des positions, même si la version grand public du fonds, France Engagement, est un peu moins concentrée. France Engagement reprend les 15 à 20 sociétés présentes dans France Développement, en ajoutant, selon la même approche, une dizaine de sociétés du SBF 80 afin de garantir la liquidité quotidienne du fonds. Veralia, Spie ou GTT font par exemple partie de ces sociétés présentes dans France Engagement mais absente dans France Développement qui vise les capitalisations inférieures à 3 milliards d’euros afin de favoriser l’efficacité de la démarche d’engagement qui nous caractérise. Le taux de recoupement entre les deux fonds s’élève actuellement à 73%. "

Comment constituez-vous votre portefeuille de participations ?

" Investisseurs actifs et constructifs, nous investissons sans biais sectoriel. Nous cherchons des sociétés dont le prix traduit une décote par rapport à la valorisation actuelle ou potentielle et qui rassemblent les ingrédients d’un candidat au LBO. Comme nos collègues du Private Equity, nous attachons ainsi une attention toute particulière à la génération de cashflow et au retour sur capitaux engagés, gage de performance de nos investissements sur la durée. Nous travaillons ensuite à la réduction de cette décote en échangeant avec les dirigeants ouverts à notre démarche et en aidant la Bourse à faire son travail. Cela implique des due diligence poussées (analyse de la structure du bilan, du modèle économique, de la gouvernance, échange avec les parties prenantes…) et par conséquent un portefeuille concentré compte tenu du temps nécessaire à consacrer à chaque dossier. Nous retenons les sociétés offrant au moins 50% de potentiel de revalorisation avec un risque de baisse limité. "

France Engagement : critères de constitution d’un portefeuille de 25-30 participations au sein d’un univers de 330 valeurs (Sources : LBO France, Bloomberg à fin 2022)

Vous êtes actifs auprès des directions. Quels exemples d’actions menées depuis un an pouvez-vous nous partager ?

" Nous avons initié fin 2022 une démarche d’engagement en matière de stratégie financière auprès de Cegedim, société dotée d’actifs de qualité dans l’informatique médicale. Cependant, ces activités ne dégagent pas de synergies et elles n’ont pas les moyens financiers des ambitions que chacune d’elle poursuit. D’où des pertes de part de marché. Notre intervention directe auprès de la famille Labrune, majoritaire et dirigeante de Cegedim, n’a malheureusement pas permis de faire évoluer la trajectoire du Groupe, ce qui nous a conduit à sortir à perte, aux alentours de 22€.



Actionnaires historiques de SES Imagotag, notre meilleur contributeur en 2022, nous avions allégé un tiers de la position avant que la société ne fasse l’objet d’une attaque de la part du fonds spéculatif Gotham City. Nous nous sommes mobilisés à la suite du rapport pour faire évoluer la société sur certains points de fragilité légitimement pointés, sachant que dès 2022 nous avions régulièrement invité la société à professionnaliser sa communication. Nous avons par exemple organisé par l’intermédiaire de la SFAF une réunion avec Hélène Ploix, administratrice de SES Imagotag. Aujourd’hui, notre travail d’engagement sur ce dossier se concentre sur l’amélioration de la gouvernance, sujet toujours délicat et plus long à faire évoluer. Concrètement, nous aimerions, pour une meilleure valorisation du titre, les voir dissocier les fonctions de président et de directeur général et conférer au conseil d’administration une plus grande indépendance. SES Imagotag reste fortement pondéré dans les fonds. De manière générale, sur chacune de nos participations, nous maintenons une grande attention : remontée d’informations croisée avec les retours du terrain de la plateforme de LBO France mais aussi démarches d’engagement privées pour sensibiliser les participations à améliorer leur gouvernance, leur communication financière ou leur stratégie financière. "

Engagement aux côtés des participations (source : LBO France)





Qu’avez-vous entré ou renforcé comme valeur récemment ?





" Nous avons récemment entré LDC, leader du marché de la volaille. La volaille est la seule viande en croissance, structurellement dans un marché de la viande en déclin et conjoncturellement dans un environnement inflationniste. LDC bénéficie d’un retour aux volumes d'avant la grippe aviaire et de sa capacité à passer l’inflation. Comme la plupart des participations du portefeuille, LDC présente un bilan solide (20% de la capitalisation en cash), une forte génération de free cash-flow (FCF/EV 2025 10,7%) malgré une intensité capitalistique élevée (4 à 5% de capex/sales) qui autorise une stratégie de croissance externe active (consolidation récente du marché polonais) et une valorisation modeste au regard de la visibilité : EV/Ebit 2025 5,4x. Nous avons également, à l’occasion d’une visite sur le terrain, pu constater le travail soutenu et la forte volonté d’amélioration de la direction sur les sujets ESG comme la bientraitance animale. Autre entrée récente en portefeuille : Guerbet. Le spécialiste des produits de contraste pour l’imagerie médicale, victime de la concurrence d’acteurs globaux comme GE et Bayer, a renouvelé son management en 2020 avec une nouvelle stratégie : lancement d’une nouvelle génération de produit de contraste en 2023, recentrage du portefeuille d’activités (Acquisition de Intrasense dans l’IA en 2023 et cession en cours de Accurate). Le retour à la croissance profitable devrait permettre de réduire le levier et enclencher le rerating du titre. France Engagement a également opéré un renforcement des ESN Sopra-Steria et Aubay, de Lagardère, Imerys, NRJ, Ipsos et Trigano. Globalement, nous avons renforcé notre exposition au cycle, sans compromis sur la qualité des bilans. Ces achats ont été financés en réduisant la poche de liquidités, des allègements en SII et la sortie de Xilam. Sur cette dernière, le désengagement inattendu des plateformes américaines enlève au studio d’animation ses perspectives de développement et de diversification. "