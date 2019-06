France-Enquête en Ariège après la mort d'un cycliste dans une course

TOULOUSE, 30 juin (Reuters) - Une enquête a été ouverte après la mort samedi d'un homme qui participait à une course cycliste dans l'Ariège, en pleine période de canicule, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Foix, Laurent Dumaine.

Cet homme de 53 ans, engagé dans une épreuve de 80 kilomètres dans le cadre de la 25e édition de la course "L'Ariégeoise Cyclosportive" a eu "une défaillance" au 61e kilomètre vers 12h00 (10h00 GMT), a-t-il précisé.

"L'homme semble avoir fait un malaise alors qu'il était sur son vélo, ce qui a entraîné sa chute. Il a été secouru par un médecin qui était dans le peloton puis par le médecin de la course et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) qui a constaté le décès", a expliqué Laurent Dumaine.

L'enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort et a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Saint-Girons.

"Les premières auditions réalisées ont montré que cet homme était extrêmement sportif et avait participé plusieurs fois à cette course", a souligné le procureur.

Il avait fourni aux organisateurs un certificat médical récent attestant qu'il "ne présentait aucune pathologie ni problème de santé" et qu'il n'y avait pour lui "aucune contre-indication à la pratique du vélo en compétition", a-t-il ajouté.

Laurent Dumaine a précisé que les investigations allaient se poursuivre avec un examen médico-légal et des auditions.

Les coureurs étaient partis vers 08h30 de Tarascon-sur-Ariège et devaient arriver en milieu de journée à Auzat, commune de montagne.

"Suite à de très nombreux malaises dus à la chaleur", les organisateurs de la course avaient décidé de l'interrompre, peu après midi.

(Johanna Decorse, édité par Myriam Rivet)