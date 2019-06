France-Entre Mélenchon et Le Pen Sibeth Ndiaye choisit Mélenchon

PARIS, 23 juin (Reuters) - La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a déclaré dimanche qu'elle voterait "sans ambiguïté" Jean-Luc Mélenchon au cas aujourd'hui peu probable où un second tour de l'élection présidentielle opposerait le dirigeant de La France insoumise (LFI) à la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, classés à l'extrême-gauche pour le premier, à l'extrême-droite pour la seconde, sont aujourd'hui des opposants déterminés et systématiques au chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Interrogée par Radio J, Sibeth Ndiaye, proche du président de la République, a cependant dit qu'elle ne confondait pas les deux, "qui ne s'inscrivent pas dans la même histoire politique".

"Je choisis entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sans aucune ambiguïté et si j'étais dans une situation où il fallait choisir, dans un second tour d'une élection présidentielle, mon choix serait très clair", a-t-elle poursuivi.

"Entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon je choisirais bien sûr Jean-Luc Mélenchon", a-t-elle ajouté. "J'espère que c'est une évidence que ça doit être réciproque."

A l'issue du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon avait refusé de donner une consigne de vote à ses électeurs pour le second tour, qui opposait Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il avait également refusé de dire quel serait son vote personnel.

Plus récemment, après les élections européennes qui se sont soldées par un net revers pour LFI, une de ses figures, François Ruffin, a également refusé de choisir. (Emmanuel Jarry)