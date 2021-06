France-Entre Pantin et Paris, une Marche des fiertés LGBT+ sous le signe des droits

PANTIN, Seine-Saint-Denis, 26 juin (Reuters) - Quelques milliers de personnes ont défilé samedi entre Pantin (Seine-Saint-Denis) et la place de la République à Paris, à l'occasion d'une Marche des fiertés LGBT+ notamment axée sur la défense des droits et la lutte contre les violences.

"Plus de droits, moins de blabla, trop de promesses, on régresse !" constituait le slogan phare de ce rendez-vous annuel de la communauté homosexuelle.

Ni char ni podium pour cette édition 2021 en raison des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19. Sous un ciel incertain, de nombreux parapluies aux couleurs de l'arc-en-ciel se sont déployés dans le cortège où les manifestants, souvent masqués, étaient parfois déguisés.

"Respectez nos existences ou subissez nos résistances", "Gay right are human rights" ("Les droits des homosexuels sont des droits humains"-NDLR), pouvait-on lire sur des banderoles.

"Une loi zéro blabla PMA !", pouvait-on lire sur une pancarte en référence aux débats au Parlement sur la légalisation de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes, promesse de campagne d'Emmanuel Macron incluse dans le projet de loi de bioéthique appelé à faire l'objet d'un vote définitif en juillet.

A dix mois de l'élection présidentielle en France, des manifestants ont souligné l'importance de défendre les droits des personnes non hétérosexuelles - lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles -, dans un contexte international parfois hostile à leur cause.

Lors du sommet européen de cette semaine à Bruxelles, la plupart des dirigeants ont dénoncé la loi du Premier ministre hongrois Viktor Orban interdisant la diffusion de contenus sur l'homosexualité auprès des mineurs.

