France-Environ 3.000 pédocriminels recensés dans l'Eglise-Sauvé au JDD

PARIS, 3 octobre (Reuters) - Le rapport Sauvé évalue à 3.000 le nombre de pédocriminels recencés dans l'Eglise catholique en France depuis 1950, a dit au Journal du dimanche son auteur Jean-Marc Sauvé.

"Nous avons évalué leur nombre à 3.000, sur 115.000 prêtres et religieux, depuis les années 1950", a dit dans une interview le président de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans lÉglise).

"Les deux tiers sont des prêtres diocésains. Nous avons demandé aux évêques et supérieurs de relayer notre désir d'entendre les abuseurs. Finalement, 11 auteurs ont accepté d'être auditionnés", a-t-il ajouté dans les colonnes du JDD.

Deux ans et demi après la création de la Ciase, son président doit remettre mardi son rapport à la Conférence des évêques de France (CEF) et à la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), qui ont chargé la commission de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Eglise et de proposer des mesures correctives et réparatrices. (Gilles Guillaume )