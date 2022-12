France-Eric Ciotti élu président des Républicains

PARIS, 11 décembre (Reuters) - Le député Eric Ciotti a été élu président du parti Les Républicains (LR) au terme du second tour de scrutin interne qui l'opposait au sénateur Bruno Retailleau, a annoncé dimanche la présidente par intérim du parti, Annie Genevard.

Les 91.000 adhérents revendiqués de LR étaient invités à départager les deux hommes, qui ont respectivement rassemblé 53,7% et 46,3% des voix. Le taux de participation s'est élevé à 69,75%, selon les instances du parti.

Le troisième homme de cette élection, le député Aurélien Pradié, avait été éliminé dès le premier tour après avoir rassemblé un peu plus de 22% des suffrages.

Huit mois après le faible score de leur candidate Valérie Pécresse à l'élection présidentielle (4,78%), le nouveau président aura la délicate mission de remettre sur les rails sa famille politique, qui a porté naguère au pouvoir les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Majoritaire au Sénat et doté d'une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale, LR peine à trouver sa place dans le paysage politique, tiraillé entre le Rassemblement national et les appels du pied du camp présidentiel d'Emmanuel Macron.

Député de la première circonscription des Alpes-Maritimes depuis 2007, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de 2008 à 2017, questeur de l'Assemblée depuis quatre ans, Eric Ciotti est âgé de 56 ans.

L'élu avait créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de la primaire LR de l'an dernier, finalement remportée par Valérie Pécresse.

Il assume des positions fermes en matière sécuritaire et identitaire, au point d'avoir dit préférer le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour à Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle.

Son programme propose notamment de "réhabiliter la valeur travail, lutter contre la violence et le désordre dans les rues, stopper l'invasion migratoire et la montée de l'islamisme".

Il n'a pas exclu de voter la réforme des retraites actuellement préparée par le gouvernement.

Eric Ciotti a connu une campagne agitée, qui l'a vu notamment rejeter des accusations d'emplois fictifs concernant son ex-épouse, Caroline Magne.

Dépourvu d'ambition présidentielle personnelle pour l'instant, il souhaite que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'engage rapidement dans la course à l'Elysée de 2027.

Face à lui, le Vendéen Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat âgé 62 ans, s'était présenté en chantre de la "rupture" et de la lutte contre "les idéologies de la déconstruction que sont l'islamisme et le wokisme." Lui souhaite attendre les élections européennes de 2024 pour engager LR sur la route de l'Elysée. (Reportage Elizabeth Pineau et Benjamin Mallet)