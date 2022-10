France/Essence: Le gouvernement prêt à intervenir pour lever les blocages, dit Véran

PARIS (Reuters) - Le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soient levés au niveau de plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies sans quoi le nécessaire sera fait pour les lever, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

"Le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soient levés sans délai, sans quoi nous prendrions nos responsabilités c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever", a-t-il dit sur RTL.

"Nous nous réservons la possibilité d'intervenir", en procédant par exemple "à des réquisitions si la situation devait l'exiger", a-t-il ajouté.

La grève entamée fin septembre par les salariés de plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies , Exxon Mobil et Esso pour réclamer des augmentations salariales perturbe depuis plusieurs jours l'approvisionnement des stations-services, avec des tensions sur la disponibilité de certains carburants dans "un grand nombre de stations-services".

"La grève a duré, elle dure trop longtemps", a estimé Olivier Véran. "Nous ne laisserons pas les Français être pénalisés, le blocage des raffineries, le blocage des centres de dépôt ne doit pas rimer avec le blocage de la vie de millions de Français."

De son côté, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a souligné sur RMC qu'"il n'y a qu'une seule issue à la crise, c'est la fin du mouvement social".

"Nous ne laisserons pas les blocages perdurer, c'est clair", a-t-il également précisé.

Pour Olivier Véran, chez Esso-ExxonMobil "le dialogue social a payé, un accord majoritaire a été trouvé entre les syndicats et le patronat et donc nous considérons qu'il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage".

En revanche, dans le cas de TotalEnergies, il a jugé "excessif" et "anormal" l'appel de la CGT à poursuivre les blocages par une "grève préventive" alors que "le groupe a mis sur la table une négociation sur les salaires".

(Rédigé par Myriam Rivet et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)