France-Evacuation à Paris d'un camp de migrants et de sans-abri

PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les services de l'Etat ont évacué samedi un campement "illicte" d'environ un millier de personnes situé dans le parc Citroën, dans le sud-ouest de Paris, ont annoncé les ministres de l'Intérieur, de la Citoyenneté et du Logement.

"Au total, 1.210 personnes ont été évacuées et mises à l'abri, dont 540 en Ile-de-France et 670 en régions, au cours de cette opération qui s’est déroulée sans incidents", écrivent Gérald Darmanin, Marlène Schiappa et Emmanuelle Wargon dans un communiqué commun.

Ce campement de migrants et de sans-abri, où vivaient des personnes "dans des situations administratives très diverses" selon les ministres, était installé non loin de la préfecture d'Ile-de-France depuis le 1er septembre. (Reportage Elizabeth Pineau)