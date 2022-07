France-Fin du conseil scientifique, place au comité de veille des risques sanitaires

PARIS, 31 juillet (Reuters) - Un nouveau comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires a été créé dimanche par décret en France pour remplacer le conseil scientifique sur le COVID et le comité d'orientation de la stratégie vaccinale.

Ces deux organismes, sur lesquels s'était appuyé le gouvernement pendant la pandémie de COVID-19, disparaîtront lundi avec la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Le nouveau comité, précise le ministère de la Santé dans un communiqué, sera composé de seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé qui seront nommés prochainement.

Placé auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, ce comité sera chargé d'assurer la veille scientifique sur les nouveaux risques sanitaires "liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique", et d'émettre des recommandations. (rédigé par Jean-Stéphane Brosse)