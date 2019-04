France-Former des tailleurs de pierre pour rebâtir Notre-Dame de Paris

PARIS, 17 avril (Reuters) - Le gouvernement devrait annoncer jeudi un "plan formation" pour répondre au défi de main-d'oeuvre que pose la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en grande partie détruite après un violent incendie lundi.

"En lien avec la ministre du Travail, nous avons décidé de lancer un grand plan pour les artisans d'art qui vont vouloir, très nombreux, participer à ce chantier de très grand prestige", a déclaré mercredi la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur la reconstruction de la cathédrale.

Ce plan devrait permettre "de mettre en valeur toutes les formations pour lesquelles la France a une expertise particulière, reconnue dans le monde entier", a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général des Compagnons du devoir, Jean-Claude Bellanger, a mis en garde mardi la ministre du Travail contre un risque de pénurie de main d'oeuvre pour le gigantesque chantier qu'Emmanuel Macron veut voir terminer d'ici cinq ans.

Il manque déjà, selon lui, une centaine de tailleurs de pierre, 200 couvreurs et 150 charpentiers. La reconstruction de Notre-Dame risque d'accaparer les ouvriers actuels retardant d'autant la restauration des autres monuments, a-t-il précisé.

Les ministres du Travail, de l'Education et de la Culture, réuniront jeudi les représentants du secteur pour présenter des mesures visant à faciliter et encourager l'accès à ces métiers.

"On a un problème de recrutement en matière de métiers d'art et des métiers du patrimoine, on a un savoir-faire français mais qui ne se perpétue pas de génération en génération. C'est la raison pour laquelle il faut créer ce mouvement", a dit Stéphane Bern, chargé d'une mission "Patrimoine" par le chef de l'Etat, à l'issue de la réunion à l'Elysée.

"La ministre du Travail a rappelé que le chantier de Notre-Dame de Paris qui allait s'ouvrir allait permettre aussi d'ouvrir un appel d'air pour les jeunes, l'apprentissage des jeunes, de les faire venir, que ce soit un chantier ouvert à toutes les formations, toutes les filières", a-t-il ajouté.

Le réseau nationale des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) a déjà émis une série de propositions.

Son président, Bernard Stalter, préconise dans un communiqué de permettre l'accès aux marchés de restauration du patrimoine pour les artisans d'art. Ces derniers ne peuvent pour l'instant, "pour des raisons réglementaires", accéder à des chantiers patrimoniaux, peut-on lire dans un communiqué.

Il recommande de lancer une campagne nationale avec l'ensemble des acteurs concernés et de créer un lieu d'information sur ces métiers à proximité de la cathédrale.

Il souhaite également créer "plusieurs centaines" de places dans les centres d'apprentissage en débloquant "rapidement les fonds nécessaires" auprès des conseils régionaux. (Caroline Pailliez, avec Marine Pennetier et Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)