France/Gouvernement-Darmanin à l'Intérieur, la surprise Dupond-Moretti

* Un gouvernement paritaire de 30 membres

* Dupond-Moretti à la Justice, Bachelot à la Culture

* Les "poids lourds" restent à leurs postes (Actualisé avec détails, précisions)

PARIS, 6 juillet (Reuters) - La promotion de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et l'arrivée de l'avocat Eric Dupond-Moretti à la Justice figurent au nombre des nouveautés du gouvernement du Premier ministre Jean Castex, dévoilé lundi.

Trois jours après la nomination du nouveau chef du gouvernement, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a égrené sur le perron de l'Elysée une liste paritaire de 30 noms : 16 ministres et 14 ministres délégués appelés à tracer le "nouveau chemin" promis par Emmanuel Macron pour relancer le pays après la crise historique du coronavirus, un oeil sur l'élection présidentielle de 2022.

Les équilibres politiques sont préservés dans cette équipe plus remaniée que bouleversée, où l'on compte quelques départs - Nicole Belloubet, Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye. Un jeu de chaises musicales, aussi, telle l'arrivée de Barbara Pompili à la Transition écologique en remplacement d'Elisabeth Borne, elle-même nommée ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle.

Nommée à la Transition écologique en troisième position dans l'ordre protocolaire, l'ancienne militante des Verts Barbara Pompili aura pour mission de négocier le virage environnemental réclamé par une partie des Français lors des élections municipales.

La plus grande surprise de ce remaniement est sans doute l'arrivée au gouvernement d'Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste spécialiste des causes difficiles, dont les Français connaissent le visage et la voix via les médias et des prises de position parfois détonantes.

Ce véritable ténor du barreau incarnera le visage de la Justice, en complément de l'action de Gérald Darmanin à l'Intérieur. Un domaine sécuritaire cher au "gaulliste social" autoproclamé qu'est Jean Castex, qui a rendu visite dimanche soir à un commissariat en Seine-Saint-Denis.

Plusieurs "poids lourds" de l'équipe d'Edouard Philippe sont maintenus à leur poste, tel Bruno Le Maire à la tête du ministère de l'Economie, des Finances et - nouveauté - de la Relance. Jean-Michel Blanquer reste chargé de l'Education nationale, Jean-Yves Le Drian est reconduit aux Affaires étrangères et Florence Parly conserve le portefeuille des Armées.

SCHIAPPA À LA CITOYENNETÉ

Julien Denormandie est promu ministre de l'Agriculture et Gabriel Attal succède à Sibeth Ndiaye au poste très exposé de porte-parole du gouvernement.

Les figures du MoDem Marc Fesneau et Jacqueline Gourault conservent leurs ministères respectifs des Relations avec le Parlement et de la Cohésion des Territoires.

Écarté de la Culture, Franck Riester reste au gouvernement comme ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité. La radicale Annick Girardin laisse les Outre-Mer à Sébastien Lecornu et prend la Mer.

Place Beauvau, Gérald Darmanin sera secondé par Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté. La cheffe d'entreprises Elisabeth Moreno, originaire du Cap Vert, lui succède comme ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, la Diversité et l'Egalité des chances.

L'arrivée de l'ancienne socialiste Brigitte Bourguignon, nommée ministre déléguée à l'Autonomie, est un signe envoyé à la turbulente aile gauche du groupe La République en marche de l'Assemblée nationale.

"Je suis ravi. C'est une élue du Pas-de-Calais, une véritable femme de gauche", a dit à Reuters un autre député LaRem à la sensibilité sociale, Patrick Vignal.

Jean Castex devait rencontrer les élus de la majorité ce lundi soir à Matignon.

Une liste de secrétaires d'Etat devrait compléter la nouvelle équipe dans les jours qui viennent.

