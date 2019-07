France-Griveaux investi par LaRem pour les municipales à Paris

* L'ex-porte-parole du gouvernement préféré à Cédric Villani

* Ce dernier avait reconnu sa défaite avant l'annonce officielle (Actualisé avec citations, contexte)

PARIS, 10 juillet (Reuters) - L'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a été investi mercredi par La République en marche (LaRem) comme le candidat de la majorité présidentielle aux élections municipales de 2020 à Paris, a annoncé la commission d'investiture du parti présidentiel.

Son principal rival, le député et mathématicien Cédric Villani 45 ans, avait annoncé sa défaite en début de soirée via Twitter.

Benjamin Griveaux, 41 ans, souvent présenté comme le favori pour cette investiture, a quitté le gouvernement en mars pour briguer l'hôtel de ville la capitale, ce qui promet une rude bataille face à la maire socialiste sortante Anne Hidalgo.

Benjamin Griveaux était également opposé à un troisième candidat, le vice-président de l'Assemblée nationale Hugues Renson.

Les trois hommes avaient passé mardi un "grand oral" d'une heure et demie chacun devant la commission d'investiture présidée par la députée Marie Guévenoux et l'ancien ministre Alain Richard.

La plus grande habitude de Benjamin Griveaux des affaires publiques et de la politique, a semble-t-il pesé dans le choix de sa candidature, selon les déclarations faites par Alain Richard.

"PLUS ORGANISÉS FACE À LA RÉALITÉ"

Cédric Villani est entré en politique à l'occasion des élections législatives de 2017 dans l'Essonne, après une vie de chercheur de haut niveau couronnée par la prestigieuse médaille Fields de mathématiques.

"Dans cette commission d'investiture(...), nous partagions le sentiment que le projet et la méthode de Benjamin Griveaux étaient plus organisés et plus durables face à la réalité de la campagne où chaque chose que nous dirons pourra être contredite, donc il faut être sûr de ses arguments et de ses données (...)", a déclaré l'ancien ministre socialiste de la Défense.

"Il y avait une inspiration, il y avait des idées novatrices", a-t-il dit à propos du programme défendu par Cédric Villani. Mais "nous avons été nombreux à penser qu'elles avaient encore besoin d'être confrontées à la réalité, (...) avec la gestion d'une collectivité qui a un budget de 9 milliards, (...)."

Soutenu par des députés de Paris comme Stanislas Guerini et Olivia Grégoire et des membres du gouvernement comme Marlène Schiappa, Benjamin Griveaux est un ancien disciple du socialiste Dominique Strauss-Kahn, passé tôt derrière la bannière d'Emmanuel Macron.

En campagne depuis des mois, il se présente comme un candidat "central" féru d'écologie, qui veut diriger la ville en "bon gestionnaire". Il doit organiser à la rentrée une grande consultation des Parisiens visant à élaborer son programme.

Si d'aventure Cédric Villani ne soutenait pas la candidature de Benjamin Griveaux, il pourrait être exclu, a ajouté Alain Richard.

"C'est probable. C'est la règle du mouvement. Tout le monde la connaît", a-t-il répondu à une question en ce sens des journalistes. (Elizabeth Pineau et Danielle Rouquié)