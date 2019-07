France-Guillaume Peltier pas candidat à la présidence de LR-presse

PARIS, 10 juillet (Reuters) - Le député Guillaume Peltier, premier vice-président du parti Les Républicains, annonce au quotidien Le Parisien qu'il renonce à poser sa candidature à la présidence du parti de droite pour se ranger derrière celle de Christian Jacob.

Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, est donné favori pour le poste.

Les députés de l'Yonne Guillaume Larrivé et du Vaucluse Julien Aubert sont également candidats à la succession de Laurent Wauquiez, qui a démissionné à la suite de la déroute de la droite aux élections européennes du 26 mai.

"Je fais le choix de l'unité et du collectif, j'ai donc décidé de ne pas être candidat à cette élection", déclare-t-il au Parisien dans un entretien mis en ligne mercredi soir, tout en reconnaissant s'être "sérieusement posé la question" de se présenter.

"Notre mouvement, qui est malade, mérite le rassemblement le plus large possible. Nous ne pouvons pas nous permettre de nouvelles querelles. (...) J'ai acquis la conviction que nous serons plus forts ensemble, avec Christian Jacob, pour garantir le redressement de notre famille", ajoute Guillaume Peltier.

Christian Jacob, dit-il "défend des convictions qui me sont proches" mais, ajoute-t-il, "son premier atout, c'est le rassemblement." (Danielle Rouquié)