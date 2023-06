PARIS, 28 juin (Reuters) -

(Actualisé avec précisions et contexte)

L'approvisionnement en électricité de la France ne suscite pas d'inquiétudes pour cet été, ni pour l'automne, et s'annonce "significativement plus favorable" l'hiver prochain qu'en 2022-2023, selon des prévisions publiées mercredi par RTE.

Le gestionnaire des lignes à haute tension françaises a précisé lors d'une présentation à la presse qu'il tablait sur une disponibilité du parc nucléaire français comprise entre 40 et 45 gigawatts (GW) début décembre 2023 - soit le maximum observé l'hiver dernier - et de 45 à 50 GW courant janvier 2024, soit un niveau supérieur au maximum de l'hiver 2022-2023.

La disponibilité du parc nucléaire serait alors "du même type que celle de l'hiver 2021", a précisé RTE, soulignant également le "maintien de la dynamique sur les économies d'énergie enclenchée l'hiver dernier".

RTE et le gouvernement ont appelé les Français à réduire leur consommation d'électricité l'hiver dernier dans un contexte de crise énergétique européenne, sur fond de guerre en Ukraine, et de faible production des centrales nucléaires d'EDF en raison d'opérations de maintenance classiques et de problèmes de corrosion.

EDF

a indiqué fin mai

que son parc nucléaire français afficherait l'hiver prochain un niveau de disponibilité nettement plus élevé qu'en 2022. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Kate Entringer)