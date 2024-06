PARIS, 29 juin (Reuters) - Le ministère de l'Intérieur a appelé à un renforcement de la sécurité autour des événements liés à la communauté LGBTQIA+ à la veille des élections législatives en France alors qu'est organisée à Paris ce samedi une Marche des Fiertés. Dans une lettre adressée vendredi à la police et aux autorités locales, en amont de la Paris Pride, la plus importante des festivités liées aux minorités sexuelles et de genre en France, réunies sous le sigle LGBTQIA+, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, invite à adapter les dispositifs sécuritaires pour cette manifestation.

Alors que les Français se rendent aux urnes dimanche pour le premier tour des élections législatives anticipées qui pourraient amener le Rassemblement national (RN), un parti d'extrême-droite, au pouvoir, on constate une multiplication des actes discriminatoires pouvant cibler particulièrement les événements organisés par la communauté LGBTQIA+, dit-il dans sa lettre.

"Il y a une augmentation de la haine, des messages qui circulent sur les réseaux pour venir s'immiscer dans la marche", a déclaré cette semaine à Reuters le président de l'Inter-LGBT James Leperlier.

"Depuis le score du RN aux (élections) européennes, ça participe à l'emballement de ce phénomène de discours de haine et de passage à l'acte. Avoir l'extrême-droite aussi proche du pouvoir légitimise les discours de haine", a-t-il également déploré.

L'Inter-LGBT et de nombreux autres associations et collectifs militants ont appelé à marcher massivement samedi et à faire barrage à l'extrême-droite dans les urnes pour protéger les droits des LGBTQIA+ et les droits fondamentaux en général.

Le RN n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters.

Les organisateurs de la marche parisienne ont doublé le nombre de bénévoles qui doivent en assurer la sécurité, a précisé James Leperlier. (Reportage Juliette Jabkhiro, version française Claude Chendjou)