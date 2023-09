PARIS (Reuters) - Des investissements "massifs" sont nécessaires pour permettre à la France d'accélérer son électrification mais l'augmentation des coûts du système électrique devrait être "contenue" au cours des prochaines années, selon un bilan prévisionnel pour la période 2023-2035 publié mercredi par RTE.

Dans ce document, le gestionnaire des lignes à haute tension françaises indique qu'une production d'électricité renouvelable annuelle de 270 térawatts-heure minimum (TWh), et si possible de 320 TWh, sera nécessaire d'ici 2035 (contre environ 120 TWh aujourd'hui) et qu'il faudra viser une production nucléaire de 400 TWh, tout en tablant sur un niveau de 360 TWh (contre 279 TWh en 2022).

"Le coût complet de production d'électricité en France est évalué en hausse modérée par rapport aux dernières estimations, mais demeure contenu malgré la croissance des investissements", ajoute RTE.

(Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)