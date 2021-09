France-Jadot largement favori pour la primaire écologiste - sondage

PARIS, 5 septembre (Reuters) - L'eurodéputé Yannick Jadot apparaît comme le favori pour la primaire écologiste en vue de l'élection présidentielle d'avril prochain en France, dont le premier tour se déroulera en ligne du 16 au 19 septembre, à en croire un sondage diffusé dimanche par Le Parisien-Aujourd'hui en France https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-yannick-jadot-largement-en-tete-chez-les-sympathisants-eelv-04-09-2021-U766JV72TBFNXB3EOEVHV26U4E.php et Franceinfo.

L'ancienne tête de liste d'Europe Ecologie-Les Verts aux élections européennes de 2019 est considéré comme le meilleur candidat du camp écologiste par 69% des sympathisants EELV et 47% des Français, selon cette enquête de l'institut Ipsos-Sopra Steria.

Face à lui, l'universitaire Sandrine Rousseau récolte respectivement 11% et 18%, la députée Génération Ecologie Delphine Batho 8% et 16%, le maire de Grenoble EELV Eric Piolle 7% et 11% et le conseiller municipal niçois (Cap Ecologie) Jean-Marc Governatori 4% et 8%.

"Cette enquête a été menée auprès des Français et des sympathisants EELV, mais en aucun cas auprès du corps électoral de la primaire", prévient cependant le directeur délégué d'Ipsos Brice Teinturier dans les colonnes du Parisien. "On ne peut donc absolument pas en conclure que Yannick Jadot va l’emporter."

Yannick Jadot est également crédité dans la même enquête - réalisée par internet les 2 et 3 septembre auprès d’un échantillon de 925 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus - du meilleur score pour un candidat classé à gauche en vue de la présidentielle, avec 10% d'intentions de vote contre 9% à la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo et 8 à 8,5% pour le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

(Jean-Stéphane Brosse)