France-Joe Biden a félicité Emmanuel Macron pour sa réélection-Elysée

PARIS, 25 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden a félicité son homologue français Emmanuel Macron pour sa réélection au cours d'un entretien téléphonique lundi en fin de journée, a fait savoir l'Elysée.

Les deux chefs d'Etat sont convenus de se reparler très prochainement et plus longuement pour notamment s'entretenir de la guerre en Ukraine et de l'approfondissement des relations entre l'Union européenne et les Etats-Unis, a ajouté l'Elysée. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Matthieu Protard)