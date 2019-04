France-Journée de commémoration du génocide rwandais fixée au 07/04

PARIS, 7 avril (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron souhaite que la date du 7 avril constitue désormais une journée de commémoration nationale du génocide des Tutsis au Rwanda, a annoncé dimanche l'Elysée dans un communiqué.

Le Rwanda a entamé dimanche une semaine de commémoration du génocide de 1994 au cours desquels 800.000 personnes, pour l'essentiel des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, ont été tués selon l'Onu.

"Le président de la République salue le travail de mémoire conduit par les rescapés et a souhaité que la date du 7 avril soit désormais une journée de commémoration du génocide des Tutsis", peut-on lire dans le communiqué diffusé par la présidence.

Officiellement invité par les autorités rwandaises à participer à la journée de commémoration ce dimanche, Emmanuel Macron sera représenté à Kigali par Hervé Berville, député La République en marche (LaRem) des Côtes-d'Armor et orphelin tutsi.

Alors que les relations entre Paris et Kigali ont été marquées par des tensions et des polémiques récurrentes depuis la fin du génocide, la France va mettre un place un groupe de chercheurs pour tenter de faire la lumière sur les zones d'ombre qui planent encore sur le rôle joué par l'armée française lors de ces massacres. (Myriam Rivet et Marine Pennetier, édité par Tangi Salaün)