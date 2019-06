France-"Judith et Holopherne" du Caravage vendu à un acheteur étranger

TOULOUSE, 25 juin (Reuters) - Le tableau "Judith et Holopherne", œuvre attribuée au Caravage qui devait être mise aux enchères jeudi à Toulouse, a d'ores et déjà été vendu à un acheteur étranger, ont annoncé mardi la maison des ventes Marc Labarbe et le cabinet Turquin.

"Le tableau a été vendu de gré à gré à un acheteur étranger. Il va donc quitter le sol français. Cet accord est couvert par un engagement de confidentialité pour ce qui concerne le prix et l’identité de l’acheteur", précisent dans un communiqué les deux organisateurs de la vente.

Disparu durant plusieurs siècles, redécouvert à Toulouse en 2014, le tableau du maître italien, dont l’authenticité a fait l’objet d’un long débat et qui est estimé entre 100 et 150 millions d'euros, devait être mis à prix à 30 millions d'euros lors des enchères du 27 juin. (Johanna Decorse, édité par Sophie Louet)