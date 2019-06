France-"Judith et Holopherne" du Caravage vendu à un acheteur étranger

(Actualisé avec précisions)

par Johanna Decorse

TOULOUSE, 25 juin (Reuters) - Le tableau "Judith et Holopherne", œuvre attribuée au Caravage qui devait être mise aux enchères jeudi à Toulouse, a été vendu à un acheteur étranger, "un collectionneur proche d'un grand musée", ont annoncé mardi la maison des ventes Marc Labarbe et le cabinet Turquin.

"Le tableau a été vendu de gré à gré à un acheteur étranger. Il va donc quitter le sol français. Cet accord est couvert par un engagement de confidentialité pour ce qui concerne le prix et l’identité de l’acheteur", précisent dans un communiqué les deux organisateurs de la vente.

Disparu durant plusieurs siècles, redécouvert à Toulouse en 2014, le tableau du maître italien, dont l’authenticité a fait l’objet d’un long débat, devrait atteindre des sommets lors des enchères du 27 juin. La mise à prix pour ce chef-d'oeuvre estimé entre 100 et 150 millions d'euros avait été fixée à 30 millions d'euros.

"Nous avons reçu une offre qu’il était impossible de ne pas transmettre aux propriétaires du tableau. Le fait que cette offre provienne d’un collectionneur proche d’un grand musée a convaincu les vendeurs de l’accepter", explique dans le communiqué Eric Turquin, expert en tableaux anciens qui a été l'un des premiers à authentifier l'oeuvre.

"Nous avions tout organisé pour que la vente aux enchères soit un grand événement public, mais nous avons le devoir d’accepter la décision de nos clients vendeurs", a ajouté pour sa part le commissaire-priseur Marc Labarbe, qui a découvert le tableau en avril 2014 dans le grenier d'un immeuble toulousain.

LE TABLEAU SERA EXPOSÉ

Dans un état de conservation exceptionnel, ce tableau du Caravage, dont on ne connaît que 65 œuvres dans le monde, était connu par plusieurs documents du début du XVIIe siècle mais sa trace avait été perdue depuis 1617. Il a fait l’objet de nombreuses analyses techniques, stylistiques et historiques, menées durant cinq ans par le cabinet parisien Turquin.

Montré à Milan, Londres, Paris, New York et Toulouse où plus de 20.000 personnes se sont déplacées ces derniers mois pour l’admirer, le tableau sera prochainement exposé dans un grand musée. Selon Marc Labarbe et Eric Turquin, la « mise en lumière aux yeux de tous » du tableau a convaincu les propriétaires d'opter pour cette offre.

Comme la version du même nom réalisée vers 1598 et conservée à Rome, le tableau s’inspire d’un épisode de l’Ancien Testament et représente Judith, la veuve juive de Béthulie, assassinant le général assyrien Holopherne pour sauver sa ville assiégée.

Le tableau trouvé à Toulouse a d’abord été connu pour sa copie réalisée par le peintre flamand Louis Finson, contemporain du Caravage. Pour Mina Gregori et Gianni Papi, deux spécialistes du maître lombard qui doutent de l’authenticité de la toile, elle ne serait qu’une seconde copie de Finson.

"L’attribution au Caravage a été soutenue par les plus importants spécialistes américains, anglais, français, italiens de cet artiste", insistent Marc Labarbe et Eric Turquin pour qui il n'y a « plus de débat » autour de l'authenticité du tableau. (Edité par Sophie Louet)