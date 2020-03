France-L'AMF interdit pour un mois les positions nettes vendeuses

PARIS, 17 mars (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi l'interdiction pour un mois des positions nettes vendeuses sur les titres négociés sur une plate-forme boursière établie en France.

"Compte tenu de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur l'économie et les marchés financiers en France, l'Autorité des marchés financiers a décidé d'interdire avec effet immédiat toute nouvelle création de position courte nette et toute augmentation d'une position existante", a déclaré le gendarme boursier dans un communiqué.

Cette décision s'applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure jusqu'au 16 avril 2020 à minuit, a précisé l'AMF.

(Blandine Hénault)