France-L'Etat vigilant sur l'emploi des fonds liés à la bascule du CICE

PARIS, 28 octobre (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire met en garde les entreprises sur l'usage de la trésorerie libérée en 2019 par la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne.

Dans un entretien au Parisien dimanche, le ministre estime notamment que ce serait une "grave erreur" que d'utiliser cet afflux de trésorerie pour verser des dividendes aux actionnaires.

"L'argent du CICE et des baisses de charges, qui représente 20 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire, doit aller à l'investissement, l'innovation et l'emploi. Ces mesures, les entreprises les ont demandées. Nous ferons le bilan en 2020 et nous verrons si elles ont joué le jeu. Sinon, l'Etat interviendra", promet-il.

La transformation en 2019 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en baisse de cotisations pérenne de six points, pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le Smic, permettra aux entreprises de bénéficier l'an prochain à la fois du crédit d'impôt pour 2018 et des baisses de charges pour 2019.

La bascule du CICE pourrait se traduire par une augmentation de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) de la France à l'horizon 2020-2021 mais aura des effets "globalement neutres" sur l'activité et l'emploi à moyen terme, selon le rapport annuel du comité de suivi du CICE. (Julie Carriat et Myriam Rivet)