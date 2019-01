France-L'Ofpra entame l'année sans directeur général

PARIS, 8 janvier (Reuters) - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a plus de directeur général depuis le 28 décembre, le diplomate Pascal Brice n'ayant pas été reconduit dans ses fonctions, a-t-on appris mardi auprès du syndicat majoritaire de l'agence, confirmant une information du Monde.

Pascal Brice avait fait oeuvre de pédagogie pour écarter l'idée d'une "submersion" ou d'une crise migratoire en France et défendait l'application indépendante du droit d'asile inscrit dans la Constitution et la convention de Genève, des propos qui l'inscrivaient parfois en faux par rapport aux discours de responsables politiques, et notamment ceux de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Renouvelé en 2015 pour une durée de trois à la tête de l'agence chargée de mettre en oeuvre le droit d'asile, Pascal Brice a vu ses fonctions prendre fin le 28 décembre dernier après six années à la tête de l'office.

Personne n'a pour l'heure été nommé à ce poste et le secrétaire général de l'Ofpra assure l'intérim, a confirmé à Reuters Sylvie Charvin, responsable de la CGT-Ofpra, majoritaire.

La nomination du directeur général de l'Ofpra se fait sur décret du président de la République, ce dernier s'appuyant sur des propositions de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

"Il a fait connaître l'Ofpra à l'extérieur, avant personne ne savait ce que c'était, personne ne savait même ce qu'était un réfugié", a déclaré à Reuters Sylvie Charvin, notant la modernisation et les recrutements entrepris sous son mandat (800 agents y travaillent désormais) mais aussi le travail redoublé des personnels.

"Il a toujours affirmé l'indépendance de l'Ofpra, a-t-elle poursuivi. La CGT, qui demande notamment la fin de la tutelle de l'Ofpra auprès du ministère de l'Intérieur, redoute la transformation de l'établissement en simple service du ministère. Jusqu'en 2007 et la création du ministère de l'Identité nationale, l'agence était sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. (Julie Carriat, édité par Yves Clarisse)