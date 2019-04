France-L'emploi à domicile accentue son recul au 4e trimestre

PARIS, 19 avril (Reuters) - L'emploi à domicile a poursuivi son recul au quatrième trimestre 2018 avec un nombre d'employeurs qui est repassé sous la barre de 1,9 million pour la première fois depuis début 2007, selon les données CVS-CJO publiées vendredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Il s'élevait à 1,896 million au 31 décembre, soit un recul de 0,8% sur un trimestre, après une baisse de 0,2% les trois mois précédents, et une diminution de 1,5% sur un an. Mais les hausses en parallèle de 0,6% du volume horaire moyen déclaré par employeur et de 1,5% du salaire moyen versé, sur fond de baisse des cotisations sociales, se sont traduites par une progression de 0,6% de la masse salariale nette, à 1,21 milliard d'euros, au quatrième trimestre. Sur un an, le salaire moyen versé par employeur bondit de 2,3% et la masse salariale progresse de 0,8%. Pour la seule garde d'enfant, le nombre d'employeurs a diminué de 0,4% au 4e trimestre 2018 mais les heures qu'ils ont déclarées ont augmenté dans le même temps de 1% en moyenne. Si l'on ajoute la hausse des salaires, la masse salariale de cette activité a progressé de 1,5% sur le trimestre (+2,4% sur un an). S'agissant du champ distinct des assistantes maternelles, le nombre de comptes a reflué de 1,5% au cours du 4e trimestre 2018, à 828.000, et le volume d'heures déclaré s'est replié de 1,0%. La masse salariale nette est restée quasi stable (-0,1%) à 975 millions d'euros. Le communiqué de l'Acoss https://bit.ly/2GtM8ur Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Yann Le Guernigou, édité par Myriam Rivet)