France-L'enquête sur le couple Fillon est close

(Actualisé avec Ladreit de Lacharrière)

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les juges d'instruction saisis de l'affaire Fillon ont refermé ce dossier d'emplois présumés fictifs et l'ont transmis au procureur national financier, à qui il revient désormais de faire des réquisitions en vue d'un éventuel renvoi devant le tribunal, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Ce dernier a trois mois pour rédiger son réquisitoire puis les juges se prononceront sur la tenue ou non d'un procès, qui viendrait clore cette affaire à l'origine de spectaculaires rebondissements pendant la campagne présidentielle de 2017.

Les avocats, qui ont également été informés de la fin de l'enquête, disposent eux aussi de trois mois pour adresser des observations aux juges s'ils le souhaitent.

L'ex-Premier ministre François Fillon, alors candidat de la droite à l'Elysée, a été mis en examen en mars 2017 pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives.

La justice, alertée par des révélations du Canard enchaîné, le soupçonne en particulier d'avoir offert à son épouse Penelope, elle aussi mise en examen, un emploi fictif d'assistante parlementaire.

Un homme d'affaires ayant salarié Penelope Fillon, Marc Ladreit de Lacharrière, a choisi quant à lui le "plaider coupable" en donnant son aval à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Monde.

Cet ami du couple Fillon est soupçonné d'avoir offert à Penelope Fillon un emploi fictif à la Revue des Deux Mondes dont il est le propriétaire.

Les soubresauts de l'enquête ont contribué à ruiner les chances de François Fillon de remporter la présidentielle, qu'il abordait pourtant en favori avant les premières étincelles.

Il s'est depuis retiré de la vie politique et exerce comme associé au sein de la société de gestion et d'investissements Tikehau Capital.

La peine encourue pour détournement de fonds publics est de dix ans de prison et un million d'euros d'amende. (Simon Carraud avec Service France, édité par Yves Clarisse et Elizabeth Pineau)