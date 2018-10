France-L'exécutif en opération déminage avant l'annonce d'un remaniement

* Un départ de ministre, "c'est banal", dit Bruno Le Maire

* "Il faut raison garder", dit Benjamin Griveaux

* Une annonce de remaniement en début de semaine prochaine (Actualisé avec Nicole Belloubet, réaction § 5-14-15 et 19-20)

PARIS, 7 octobre (Reuters) - L'exécutif a minimisé dimanche l'ampleur de la crise politique que traverse le gouvernement avec la démission surprise du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et a appelé à "continuer les transformations".

"C'est banal, des ministres qui arrivent et des ministres qui partent, (...) tout ça pour moi fait partie de la vie politique", a dit le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors du Grand Rendez-vous CNEWS-Europe 1-Les Echos.

"Ce qui compte, c'est ce qui est fait au service des Français. Et moi, ce que je constate, c'est que l'action du gouvernement se poursuit", a-t-il estimé.

"Ce n'est pas la première fois qu'un ministre démissionne d'un gouvernement, on a déjà connu ça", a dit pour sa part le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à l'émission Questions politiques de France Inter, Le Monde et France Télévisions. "Je sais qu'on aime le sensationnalisme, mais il faut raison garder."

Depuis la démission de Gérard Collomb, mardi dernier, Emmanuel Macron et son Premier ministre, Edouard Philippe, réfléchissent à la composition d'une nouvelle équipe gouvernementale, qui pourrait être annoncée "avant mercredi", a dit sur LCI la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.

L'enjeu est de taille pour les deux têtes de l'exécutif, en chute libre dans les sondages et déjà ébranlées par les démissions surprises, à la fin de l'été, du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et de sa collègue des Sports, Laura Flessel.

Des voix, comme celle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, s'élèvent dans la majorité pour un remodelage plus large que le simple remplacement poste pour poste du locataire de la place Beauvau, dont les fonctions sont actuellement assurées par Edouard Philippe.

"Il faut rester fidèle au projet initial mais il faut un nouveau souffle", a-t-il dit dans Le Journal du dimanche, ajoutant vouloir "faire confiance à des personnes qui n’ont pas derrière elles des années de vie politique".

"DANS SON RÔLE"

"Il est dans son rôle", a dit le ministre de la Transition écologique et solidaire lors du Grand Jury pour RTL, Le Figaro, LCI, François de Rugy, au sujet de son successeur à l'Assemblée nationale.

"Si des personnalités nouvelles (...) viennent renforcer l'équipe, c'est très bien. Mais il y a aussi aujourd'hui une équipe de ministres qui sont au travail et qui n'ont pas démérité", a-t-il ajouté. "Ce qui compte encore une fois (...), c'est de poursuivre, de tenir bon sur les transformations."

Questionné sur le délai que prenait le gouvernement pour choisir un nouveau ministre de l'Intérieur, Benjamin Griveaux a répondu qu'il était normal de "prendre le temps" de la réflexion. "J'assume totalement ce temps long, parce que nommer un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas une petite fonction dans l'appareil d'Etat", a-t-il dit.

La Direction générale des finances publiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) doivent aussi effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que les potentiels entrants sont en règle et qu'ils ne se trouvent pas dans des situations de conflit d’intérêts.

"Quand je regarde l'état dans lequel on a récupéré le pays avec des professionnels de la politique qui l'ont dirigé depuis trente ans, je préfère qu'on ait parfois des experts et qu'on prenne le temps", a ajouté Benjamin Griveaux.

CHANGEMENT DE POLITIQUE

Pour la ministre de la Justice, le candidat idéal pour la place Beauvau doit avoir "de l'autorité pour assurer la sécurité des Français" ainsi que de "la compréhension".

"Dans le schéma actuel on est également ministre des Territoires, donc il faut savoir entendre ce que nous disent les territoires, c'est à dire les Français eux-mêmes", a dit Nicole Belloubet sur LCI.

Sans rien dévoiler des intentions du Premier ministre, Nicole Belloubet, Bruno Le Maire, François de Rugy et Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ont chacun réitéré dimanche leur intérêt à rester au sein du gouvernement.

"Mon souhait, c'est bien évidemment de poursuivre au sein du gouvernement pour la réussite du quinquennat du président de la République (...). Mais ce n'est pas moi qui suis décisionnaire de cela", a dit cette dernière sur BFMTV.

"Je me suis engagée au côté du président de la République et du Premier ministre pour cinq ans, et je souhaite rester ce temps-là si eux le souhaitent", a dit Nicole Belloubet.

Pour l'opposition, ce remaniement doit être l'occasion d'un changement de politique. "Je dirai (à Emmanuel Macron) de ne pas s'attarder trop sur le casting mais de dresser une nouvelle ligne politique. Il faut un triple sursaut à la France", a dit Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, sur Radio J.

"Il faut un sursaut en terme de pouvoir d'achat, de baisse des dépenses, de baisses de impôts. Il nous faut des personnalités qui incarnent ces nouvelles politiques". (Caroline Pailliez, édité par Pierre Serisier et Henri-Pierre André)