France-L'inflation a légèrement ralenti en septembre

PARIS, 27 septembre (Reuters) - Le rythme de l'inflation sur un an a légèrement ralenti en septembre en France, notamment bridée par le tassement des prix de l'énergie et de l'alimentation, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 0,9% sur les douze mois à fin septembre, contre +1,0% à fin mois août. L'indice des prix harmonisés selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit quant à lui en hausse de 1,1% sur un an, un niveau inférieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une hausse de 1,3%, comparable à celle enregistrée en août. Le taux annuel d'inflation harmonisé selon les normes européennes s'éloigne ainsi encore davantage de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2% pour la zone euro dans son ensemble. Sur le mois, l'indice des prix à la consommation IPC a diminué de 0,3%, sous l'effet notamment de la baisse des prix des services liées au repli saisonnier de certains services liés au tourisme. De son côté, l'IPCH a reflué de 0,4%. L'indice des prix à la consommation définitif de septembre, le seul valable pour les indexations de contrats privés, rentes viagères, pensions alimentaires ou l'évolution du Smic, sera diffusé le 15 octobre. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4219586 Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)