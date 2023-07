PARIS (Reuters) - L'inflation sur un an a poursuivi sa décélération en juillet en France, sous l'effet du recul des prix de l'énergie et du ralentissement des prix de l'alimentation et de ceux des produits manufacturés, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 4,3% sur les douze mois à fin juillet, contre 4,5% à fin juin et 4,3% pour le consensus Reuters.

L'indice harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, est stable sur un mois en juillet après 0,2 % en juin et affiche une progression de 5,0% sur un an, contre un taux d'inflation annuel de 5,3% en juin.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une décélération à 5,1%.

