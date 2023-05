PARIS, 31 mai (Reuters) - L'inflation sur un an a ralenti en mai en France, en raison du ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services, montrent les données préliminaires publiées mercredi par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 5,1% sur les douze mois à fin mai, contre 5,9% à fin avril.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +5,5%.

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, est quant à lui en hausse de 6,0% sur un an à fin mai contre 6,9% à fin avril. Les économistes tablaient sur 6,4%.

Sur un mois, l'inflation calculée aux normes françaises et et l'IPCH seraient en léger recul, à -0,1% pour les deux indices, contre des hausses de 0,6% et 0,7% respectivement en avril. (Rédigé par Kate Entringer)