France-L'interdiction d'une manifestation pro-palestinienne à Paris confirmée

PARIS, 14 mai (Reuters) - La justice a rejeté vendredi un recours contre l'interdiction d'une manifestation prévue samedi à Paris en soutien de la population palestinienne, a déclaré la préfecture de police.

"Le recours contre l'arrêté pris par le préfet de police a été rejeté par le tribunal administratif. La manifestation prévue demain est donc interdite", a déclaré la préfecture de police sur son compte Twitter.

L'interdiction de cette manifestation avait été demandée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en rappelant que des débordements s'étaient produits dans la capitale française lors d'un rassemblement de sympathisants de la cause palestinienne à l'été 2014.

"Je ne veux pas qu'on crie 'mort aux juifs' dans les rues de Paris comme c'était le cas en 2014", a déclaré vendredi soir Gérald Darmanin sur France 3.

Plusieurs organisations politiques et associations ont appelé à manifester à Paris et dans plusieurs villes françaises pour exprimer leur soutien à l'égard de la population palestinienne alors que les hostilités ont repris lundi entre Israël et le Hamas, faisant plusieurs dizaines de morts dans la bande de Gaza et huit morts dans l'Etat hébreu.

"J'ai laissé aux préfets de chaque département le soin de savoir s'ils devaient ou pas interdire les manifestations, s'ils avaient des renseignements pour savoir si ces manifestations seraient antisémites ou dangereuses", a ajouté Gérald Darmanin. (Jean-Stéphane Brosse)