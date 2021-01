France-L'objectif reste de vacciner en priorité les 15 millions de personnes âgées-Castex

PARIS, 7 janvier (Reuters) - L'objectif de la campagne française de vaccination contre le COVID-19 reste de vacciner en priorité et le plus vite possible les 15 millions de personnes âgées ou atteintes d'une pathologie chronique, a annoncé jeudi le Premier ministre, tout en reconnaissant qu'elle avait démarré plus lentement qu'ailleurs.

"D'ici fin janvier, les quantités reçues nous permettront de vacciner au moins un million de personnes. Ce rythme est celui des productions industrielles", a ajouté Jean Castex lors d'une conférence de presse.

(Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)